Байден отправляет войска в Восточную Европу

По словам американского президента, войска США будут переброшены на восточный фланг НАТО «в ближайшее время».

В начале этой недели 8500 военнослужащих США были приведены в повышенную боевую готовность.



Об этом сообщает CNN.

«В ближайшее время я отправлю войска США в Восточную Европу в страны НАТО», – сказал Джо Байден журналистам, отвечая на вопрос о сроках переброски войск.

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Министр обороны США Ллойд Остин со своей стороны сообщил, что приказ об отправке войск пока не поступал.

По словам представителя Пентагона, в начале этой недели 8500 военнослужащих США были приведены в повышенную боевую готовность для развертывания в Восточной Европе, включая подразделения с «медицинской поддержкой, авиационной поддержкой, тыловой поддержкой».

Комментарии Байдена прозвучали через несколько часов после того, как председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли предупредил, что российское вторжение в Украину будет «ужасным».

Ранее Власти писали, что президент США Джо Байден обещал главам государств Восточной Европы, входящим в блок НАТО, в случае необходимости перебросить в их страны дополнительные войска.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: НАТО, США, Восточная Европа