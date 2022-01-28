Завершились учения: Россия отведет часть войск от границ с Украиной

В России объявили о завершении учения Западного военного округа.

Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, были выполнены в полном объеме



Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командующего войсками ЗВО Александра Журавлева.

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Так, по его словам, войска и авиация Западного военного округа завершили проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

«Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО», — заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Также в пункты постоянной дислокации прибывают подразделения бригад связи, передовые отряды инженерных подразделений, а также радиационной, химической и биологической защиты.

«Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования», — сообщили в пресс-службе.

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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