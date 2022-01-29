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Главная » Мир » Общество
10:25 30 Января 2022 Просмотров 573   КомментариевКомментарии

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

Россия перенесла запланированные на февраль военно-морские учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Росссийские корабли не будут мешать нормальной работе ирландских рыболовов.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление ирландского министра иностранных дел Саймона Ковени.

Это подтвердило и российское посольство в Ирландии. В сообщении посольства говорится, что учения переносятся, чтобы  «не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов».

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Решение России о переносе места учений ирландские власти приветствовали.

Ранее намерение провести учения, хотя и в международных водах, но в пределах ирландской экономической зоны, вызвало критику в Дублине. В правительстве Ирландии призывали Россию отказаться от учений, отметив, что это выглядит как «демонстрация силы».

Объединение рыбаков юга и запада Ирландии также протестовало против российских учений.

Как писали Власти, исполнительный директор организации Патрик Мерфи заявлял, что рыбаки готовы сорвать эти учения.

«Мы будем ловить рыбу в наших традиционных районах рыболовства, и если это помешает их учениям, это будет считаться мирным протестом», – заявил он.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, Ирландия, военные учения, рыбаки, ВМФ России
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