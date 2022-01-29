Ирландские рыбаки напугали ВМФ России
Россия перенесла запланированные на февраль военно-морские учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.
Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление ирландского министра иностранных дел Саймона Ковени.
Это подтвердило и российское посольство в Ирландии. В сообщении посольства говорится, что учения переносятся, чтобы «не создавать помех нормальной работе ирландских рыболовов».
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Решение России о переносе места учений ирландские власти приветствовали.
Ранее намерение провести учения, хотя и в международных водах, но в пределах ирландской экономической зоны, вызвало критику в Дублине. В правительстве Ирландии призывали Россию отказаться от учений, отметив, что это выглядит как «демонстрация силы».
Объединение рыбаков юга и запада Ирландии также протестовало против российских учений.
Как писали Власти, исполнительный директор организации Патрик Мерфи заявлял, что рыбаки готовы сорвать эти учения.
«Мы будем ловить рыбу в наших традиционных районах рыболовства, и если это помешает их учениям, это будет считаться мирным протестом», – заявил он.