Парламент Италии с восьмой попытки переизбрал 80-летнего президента на новый срок
Парламент переизбрал Серджио Маттареллу на новый срок большинством голосов. Это был восьмой тур выборов.
Об этом сообщает BBC News.
В предыдущих раундах никто из кандидатов не набирал большинства голосов.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Серджио Маттарелла согласился баллотироваться на второй срок после того, как коалиционные партии не смогли договориться о компромиссном кандидате на этот пост.
Перед выборами 80-летний Маттарелла многократно говорил, что исключает возможность переизбрания.
Один из основных претендентов на пост президента – действующий премьер-министр Италии Марио Драги – попросил Маттареллу остаться еще на один срок. В седьмом туре Матарелла набрал 400 голосов, и правящая коалиция согласилась поддержать его кандидатуру.
Президент Италии избирается тайным голосованием в коллегии выборщиков из 1009 сенаторов, депутатов и некоторых региональных делегатов.
Президент в Италии исполняет в основном представительские функции, но в кризисной ситуации становится центральной фигурой: он может распускать парламент, назначать нового премьера и пр.
Как писали Власти, судья Конституционного суда Серджио Маттарелла был избран президентом Италии в 2015 году. Уроженец Сицилии стал 12-м президентом республики.