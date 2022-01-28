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Главная » Мир » Политика
10:50 30 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Парламент Италии с восьмой попытки переизбрал 80-летнего президента на новый срок

Парламент переизбрал Серджио Маттареллу на новый срок большинством голосов. Это был восьмой тур выборов.

Серджио Маттареллу убедили баллотироваться на второй срок.

Об этом сообщает BBC News.

В предыдущих раундах никто из кандидатов не набирал большинства голосов.

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Серджио Маттарелла согласился баллотироваться на второй срок после того, как коалиционные партии не смогли договориться о компромиссном кандидате на этот пост.

Перед выборами 80-летний Маттарелла многократно говорил, что исключает возможность переизбрания.

Один из основных претендентов на пост президента – действующий премьер-министр Италии Марио Драги – попросил Маттареллу остаться еще на один срок. В седьмом туре Матарелла набрал 400 голосов, и правящая коалиция согласилась поддержать его кандидатуру.

Президент Италии избирается тайным голосованием в коллегии выборщиков из 1009 сенаторов, депутатов и некоторых региональных делегатов.

Президент в Италии исполняет в основном представительские функции, но в кризисной ситуации становится центральной фигурой: он может распускать парламент, назначать нового премьера и пр.

Как писали Власти, судья Конституционного суда Серджио Маттарелла был избран президентом Италии в 2015 году. Уроженец Сицилии стал 12-м президентом республики.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: выборы президента, Италия
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