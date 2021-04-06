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12:54 30 Января 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Лондон анонсировал санкции против российского бизнеса в Великобритании

Правительство Великобритании готовит меры по улучшению санкционного законодательства.

Кроме того, глава МИД Великобритании анонсировала возможное введение дополнительных войск в Эстонию, а также поставки оборонительного вооружения Украине

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

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Так, по ее словам, уже на следующей неделе Великобритания готовит расширенные санкции против России из-за ситуации с Украиной.

«Мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации в Украине», — сказала министр.

Лиз Трасс отметила, что благодаря изменению санкционного законодательства, под санкции могут попасть любые компании, представляющая интерес для Кремля и российского режима.

«Приоритет номер один – удержать Владимира Путина от этих действий (вторжения в Украину, — ред.). У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», — подчеркнула глава британского МИД.

Кроме того, глава МИД Великобритании анонсировала возможное введение дополнительных войск в Эстонию, а также поставки оборонительного вооружения Украине.

Как ранее сообщали Власти, Великобритания хочет создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, санкции, Великобритания, бизнес
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