Лондон анонсировал санкции против российского бизнеса в Великобритании
Правительство Великобритании готовит меры по улучшению санкционного законодательства.
Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.
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Так, по ее словам, уже на следующей неделе Великобритания готовит расширенные санкции против России из-за ситуации с Украиной.
«Мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации в Украине», — сказала министр.
Лиз Трасс отметила, что благодаря изменению санкционного законодательства, под санкции могут попасть любые компании, представляющая интерес для Кремля и российского режима.
«Приоритет номер один – удержать Владимира Путина от этих действий (вторжения в Украину, — ред.). У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», — подчеркнула глава британского МИД.
Кроме того, глава МИД Великобритании анонсировала возможное введение дополнительных войск в Эстонию, а также поставки оборонительного вооружения Украине.
Как ранее сообщали Власти, Великобритания хочет создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей.