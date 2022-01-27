В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

Вечером 29 января в Киеве на Окружной дороге произошло смертельное ДТП, в результате которого женщина-водитель получила различные травмы и скончалась в карете скорой помощи.

Водитель Volkswagen выехала на встречку



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

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По информации правоохранителей, женщина, управляя автомобилем Volkswagen, двигалась по проезжей части Большой Кольцевой дороги.

Впоследствии она совершила разворот налево, выехала на встречное направление движения и столкнулась с автомобилем BMW, который двигался прямо в пределах своей полосы.

В результате происшествия 41-летняя водитель получила телесные повреждения разной степени тяжести и погибла в карете скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП полиции Киева и врачи.

Как сообщали Власти, во Львове произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, один из которых – полицейский.

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