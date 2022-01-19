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Главная » Украина » Происшествия
14:15 30 Января 2022 Просмотров 325   КомментариевКомментарии

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

В Одессе ночью 30 января произошло ДТП, в котором погибли двое молодых мужчин.

Водитель не справился с управлением

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.  Инцидент произошел на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской.

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По информации правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля Nissan Maxima не справился с управлением, из-за чего авто выехало с дороги и врезалось в рекламный щит.

На месте ДТП погиб водитель и 29-летний пассажир. 31-летнего мужчину, тоже ехавшего в этом транспортном средстве, в тяжелом состоянии госпитализировали.

Авто влетело в опору рекламного щита

Авто влетело в опору рекламного щита

В полиции открыли производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Водитель и пассажир погибли на месте

Водитель и пассажир погибли на месте

Продолжается следствие.

Как сообщали Власти, вечером 29 января в Киеве на Окружной дороге произошло смертельное ДТП, в результате которого женщина-водитель получила различные травмы и скончалась в карете скорой помощи.

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Тэги: Одесса, дтп
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