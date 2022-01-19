Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

В Одессе ночью 30 января произошло ДТП, в котором погибли двое молодых мужчин.

Водитель не справился с управлением



Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области. Инцидент произошел на улице Семена Палия перед перекрестком с улицей Марсельской.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По информации правоохранителей, 30-летний водитель автомобиля Nissan Maxima не справился с управлением, из-за чего авто выехало с дороги и врезалось в рекламный щит.

На месте ДТП погиб водитель и 29-летний пассажир. 31-летнего мужчину, тоже ехавшего в этом транспортном средстве, в тяжелом состоянии госпитализировали.

В полиции открыли производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими за собой гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Как сообщали Власти, вечером 29 января в Киеве на Окружной дороге произошло смертельное ДТП, в результате которого женщина-водитель получила различные травмы и скончалась в карете скорой помощи.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Одесса, дтп