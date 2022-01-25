НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
15:13 30 Января 2022 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Удар кувалдой: американские санкции уничтожат экономику России – NYT

Самые суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать сильную инфляцию, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые ощутят все россияне — от миллиардеров до рядовых граждан.

Мощные санкции США развалят экономику России

Об это написала  The New York Times.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Официальные лица США обещают применить жесткие экономические меры, если Россия вторгнется в Украину, включая санкции против ее крупнейших банков и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь в России.

Но эта стратегия сопряжена с политическими и экономическими рисками. Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых учреждений и экономики размером с российскую.

Аналитики говорят, что «быстрый и суровый» ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно европейские, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Некоторые аналитики также предупреждают о потенциальной эскалации. Россия может в ответ на санкции прекратить поставки природного газа в Европу или провести кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

Президент Байден заявил, что не будет посылать американские войска для защиты Украины. Вместо этого официальные лица США пытаются разработать санкции, которые нанесут сокрушительный удар по России, но при этом ограничат негативные экономические потрясения по всему миру, в том числе и для самих Соединенных Штатов.

Официальные лица говорят, что на данный момент администрация Байдена не планирует атаковать огромную российскую нефтегазовую экспортную отрасль; это может привести к росту цен на бензин для американцев, уже борющихся с инфляцией, и вызвать раскол с европейскими союзниками .

Но многие эксперты по санкциям считают, что самые смелые санкции против российской финансовой индустрии, если они будут приняты, могут привести к значительным потерям.

Издание отметило, что Вашингтон надеется нанести удар кувалдой по опорам российской финансовой системы. Новые санкции, которые готовят американские официальные лица, прекратят иностранное кредитование, продажу суверенных облигаций, а также технологий для критически важных отраслей.  Все это болезненно затронет активы элитны, близкой к Путину.

Но реальный ущерб российской экономике стоимостью 1,5 триллиона долларов будет нанесен ударом по крупнейшим государственным банкам, а также по государственному Российскому фонду прямых инвестиций, в консультативный совет которого входят видные западные руководители.

Как сообщали Власти, Лондон анонсировал санкции против российского бизнеса в Великобритании.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, санкции, США
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.01.2022 20:02
США с союзниками не могут определиться, что считать вторжением РФ в Украину
ТОР
25.01.2022 18:20
Удар на $50 млрд: раскрыты планы США по санкциям против России
ТОР
09.01.2022 13:45
США обещают России жесткие санкции в случае вторжения в Украину
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Американец понесет знамя сборной России на церемонии открытия Олимпиады-2022

11:46 Мир

Байден отправляет войска в Восточную Европу

10:53 Мир

Россия смягчила тон в отношении Украины после ответов США и НАТО, – Reuters

03:57 Мир

Ученые отрастили лягушкам ампутированные лапы

01:55 Мир

Китайский Новый год 2022: когда наступит и как встречать

00:07 Мир

За несколько часов до приезда Байдена в Питтсбурге обрушился мост

19:21 Мир

Таскал за волосы и требовал ключи: всплыли подробности убийства сотрудницы “Южмаша”

17:30 Украина

Новости | NetGameSlots.com