Удар кувалдой: американские санкции уничтожат экономику России – NYT

Самые суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать сильную инфляцию, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники, которые ощутят все россияне — от миллиардеров до рядовых граждан.

Мощные санкции США развалят экономику России



Об это написала The New York Times.

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Официальные лица США обещают применить жесткие экономические меры, если Россия вторгнется в Украину, включая санкции против ее крупнейших банков и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь в России.

Но эта стратегия сопряжена с политическими и экономическими рисками. Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых учреждений и экономики размером с российскую.

Аналитики говорят, что «быстрый и суровый» ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно европейские, и даже поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Некоторые аналитики также предупреждают о потенциальной эскалации. Россия может в ответ на санкции прекратить поставки природного газа в Европу или провести кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

Президент Байден заявил, что не будет посылать американские войска для защиты Украины. Вместо этого официальные лица США пытаются разработать санкции, которые нанесут сокрушительный удар по России, но при этом ограничат негативные экономические потрясения по всему миру, в том числе и для самих Соединенных Штатов.

Официальные лица говорят, что на данный момент администрация Байдена не планирует атаковать огромную российскую нефтегазовую экспортную отрасль; это может привести к росту цен на бензин для американцев, уже борющихся с инфляцией, и вызвать раскол с европейскими союзниками .

Но многие эксперты по санкциям считают, что самые смелые санкции против российской финансовой индустрии, если они будут приняты, могут привести к значительным потерям.

Издание отметило, что Вашингтон надеется нанести удар кувалдой по опорам российской финансовой системы. Новые санкции, которые готовят американские официальные лица, прекратят иностранное кредитование, продажу суверенных облигаций, а также технологий для критически важных отраслей. Все это болезненно затронет активы элитны, близкой к Путину.

Но реальный ущерб российской экономике стоимостью 1,5 триллиона долларов будет нанесен ударом по крупнейшим государственным банкам, а также по государственному Российскому фонду прямых инвестиций, в консультативный совет которого входят видные западные руководители.

Как сообщали Власти, Лондон анонсировал санкции против российского бизнеса в Великобритании.

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Тэги: Россия, санкции, США