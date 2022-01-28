«Фантомы» зафиксировали уже более 4000 нарушений на украинских дорогах
Полицейские автомобили “фантомы” без опознавательных знаков зафиксировали уже более 4000 нарушений на дорогах Украины.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook в субботу, 29 января.
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С начала своей работы, 25 января, полицейские автомобили скрытого патрулирования зафиксировали уже 4212 нарушений – по всем нарушения был вынесены постановления.
«По состоянию на сегодняшний день уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным «фантомами» в автоматическом режиме. И как бы распространителям фейков не хотелось, но все четыре «фантома» в строю», – написал он.
Полицейские «фантомы» во время движения могут следить за нарушениями до 50 автомобилей одновременно.
Как ранее сообщали Власти, «Фантомы» на дорогах за первый день работы зафиксировали 990 нарушений.