Кофеварка для дома – как не ошибиться с выбором?

Многие ценители ароматного напитка рано или поздно сталкиваются с непростым выбором аппарата для приготовления кофе.

При выборе кофеварки для дома необходимо учесть массу критериев, которые станут определяющими. В этой публикации мы постараемся помочь вам сделать правильный выбор.

Мультифункциональность

Если вы, ваши домочадцы или частые гости предпочитают обычному американо латте, капучино или эспрессо, то вам наверняка понадобится автоматическая кофе-машина, без которой приготовить такие изысканные, но крайне популярные напитки попросту невозможно. Рынок подсказывает, что можно найти огромное количество вариантов с большими скидками – например, кофеварка эспрессо Кrups или ее аналоги, которые помогут надолго закрыть «кофейный вопрос» в вашем доме.

Есть ли что-то попроще?

Если же вы любите пить крепкий ароматный эспрессо черным либо с добавлением молока, а опциями приготовления каких-то шедевров пользоваться не собираетесь, то можно рассмотреть вариант приобретения рожковой кофеварки. Аппараты имеют меньше электроники, а единственное, что необходимо сделать пользователю вручную – это загрузить в рожок кофе и затем, после использования, очистить его от испитого кофе.

Еще минималистичней

Случается, что не каждая хозяйка или хозяин могут освободить в кухне пространство для габаритной кофе-машины, а их потребности заключаются лишь в употреблении обычного заварного кофе. При этом заморачиваться с туркой на плите нет никакого желания. В таких случаях на помощь придет либо гейзерная кофеварка, либо электротурка. Последняя мало чем отличается от турки обычной. Пожалуй, только одним – симбиозом привычного кофейного ковша с электрочайником. Точнее – она имеет такую же подставку, как у него, а заваривание осуществляется включением одной кнопки.

Какие остаются варианты?

Есть еще как минимум несколько способов порадовать хозяйку дома кофейными аппаратами на любой вкус:

- капельные (которые ранее пользовались огромным спросом, однако последующий технический прогресс их со временем затмил новыми предложения рынка);

- гейзерными (используя которые можно не бояться, что кофе выкипит на плиту);

- чалдовые (та же рожковая, но использующая «таблетки» с кофе).

Мы искренне надеемся, что хоть немного помогли вам определиться с выбором бытовой кофеварки на все случаи жизни и для любой кухни! Приятного кофепития в уютной домашней обстановке!