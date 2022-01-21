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11:50 31 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Прокуратура объявила подозрение еще одному заместителю Кличко

Подозрение сообщено одному из заместителей председателя КГГА по делу о загрязнении территории предприятия опасными веществами.

В денежном эквиваленте ущерб составил более 40 млрд гривен

Об этом сообщает городская прокуратура Киева.

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Подозрение было объявлено одному из заместителей главы КГГА, а именно Петру Пантелееву, который с 2014 года является председателем межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем ОАО «Радикал».

Чиновник должен был обеспечить на территории предприятия проведение очистительных мероприятий и восстановительных мер по ликвидации последствий экологического загрязнения. Однако в течении 2014-2021 годов подозреваемый фактически уклонялся от своих обязанностей, так как на территории завода «Радикал» так и не было проведено ни одного мероприятия, направленного на ликвидацию последствий экологического загрязнения, а также мер по демеркуризации территории.

Таким образом общий объем ртути и ртутьсодержащих веществ накопленный на территории предприятия составляет около 200 тыс. тонн. В денежном эквиваленте ущерб составил более 40 млрд гривен.

В рамках этого уголовного производства, прокуратура также сообщило подозрение бывшему ликвидатору ОАО «Радикал», на которого возлагалась обязанность возобновить платежеспособность предприятия и провести мероприятия по демеркуризации его территории и оборудования.

Как ранее сообщали Власти, первому заместителю Кличко вручили подозрение из-за СНБО: мэр объяснил, в чем проблема.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Киев, прокуратура, КГГА, подозрение, петр пантелеев
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