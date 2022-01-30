США могут ввести часть санкций против России до возможного вторжения
Сенатор-демократ Боб Менендес и его коллега-республиканец Джеймс Риш заявили, что некоторые санкции против России могут быть введены уже сейчас.
Об этом сообщает CNN.
«Мы полны решимости совместно, на двухпартийной основе, защищать Украину и послать Путину сигнал», – сказал сенатор Менендес в интервью CNN.
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По его словам, некоторые санкции могут быть «введены заранее за то, что Россия уже сделала».
Менендес считает, что предусмотренные законопроектом санкции, если они вступят в силу, будут «исключительно болезненными» для России и «сокрушат» ей экономику.
Сенатор Риш сказал, что основным камнем преткновения на переговорах о санкциях остается газопровод «Северный поток 2». Однако демократы и республиканцы выразили уверенность, что им удастся договориться по всем вопросам.
Ранее Власти писали, что, по мнению газеты The New York Times, санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, уничтожат российскую экономику.