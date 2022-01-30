США могут ввести часть санкций против России до возможного вторжения

Сенатор-демократ Боб Менендес и его коллега-республиканец Джеймс Риш заявили, что некоторые санкции против России могут быть введены уже сейчас.

Глава сенатского комитета по международным делам демократ Боб Менендес.



Об этом сообщает CNN.

«Мы полны решимости совместно, на двухпартийной основе, защищать Украину и послать Путину сигнал», – сказал сенатор Менендес в интервью CNN.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По его словам, некоторые санкции могут быть «введены заранее за то, что Россия уже сделала».

Менендес считает, что предусмотренные законопроектом санкции, если они вступят в силу, будут «исключительно болезненными» для России и «сокрушат» ей экономику.

Сенатор Риш сказал, что основным камнем преткновения на переговорах о санкциях остается газопровод «Северный поток 2». Однако демократы и республиканцы выразили уверенность, что им удастся договориться по всем вопросам.

Ранее Власти писали, что, по мнению газеты The New York Times, санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, уничтожат российскую экономику.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, санкции, США