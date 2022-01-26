В Днепре Volkswagen влетел в дерево и загорелся: есть пострадавшие

Рано утром в понедельник, 31 января, в Днепре на улице Чернышевского автомобиль Volkswagen влетел в дерево и загорелся, в результате чего пострадали мужчина и женщина.

Водитель не справился с управлением



Об этом сообщил Информатор с места события. Инцидент произошел около 4:10 возле ТК «Нагорка».

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По предварительной информации, Volkswagen двигался по улице Чернышевского вверх. Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.

После столкновения машина загорелась, на помощь бросились прохожие и оперативно подоспевшие спасатели.

Автомобиль удалось быстро погасить.

В результате аварии пострадал водитель и женщина на пассажирском сидении. Их обоих госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Момент начала ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

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Как сообщали Власти, в воскресенье, 30 января, на дороге возле поселка Гребенки Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.

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