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08:33 31 Января 2022 Просмотров 71   КомментариевКомментарии

В Днепре Volkswagen влетел в дерево и загорелся: есть пострадавшие

Рано утром в понедельник, 31 января, в Днепре на улице Чернышевского автомобиль Volkswagen влетел в дерево и загорелся, в результате чего пострадали мужчина и женщина.

Водитель не справился с управлением

Об этом сообщил Информатор с места события. Инцидент произошел около 4:10 возле ТК «Нагорка».

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По предварительной информации, Volkswagen двигался по улице Чернышевского вверх. Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.

После столкновения машина загорелась, на помощь бросились прохожие и оперативно подоспевшие спасатели.

После столкновения с деревом авто загорелось

После столкновения с деревом авто загорелось

Автомобиль удалось быстро погасить.

Спасатели оперативно побороли огонь

Спасатели оперативно побороли огонь

В результате аварии пострадал водитель и женщина на пассажирском сидении. Их обоих госпитализировали в больницу.

По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Момент начала ДТП попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщали Власти, в воскресенье, 30 января, на дороге возле поселка Гребенки Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: днепр, дтп
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