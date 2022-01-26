В Днепре Volkswagen влетел в дерево и загорелся: есть пострадавшие
Рано утром в понедельник, 31 января, в Днепре на улице Чернышевского автомобиль Volkswagen влетел в дерево и загорелся, в результате чего пострадали мужчина и женщина.
Об этом сообщил Информатор с места события. Инцидент произошел около 4:10 возле ТК «Нагорка».
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По предварительной информации, Volkswagen двигался по улице Чернышевского вверх. Водитель не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево.
После столкновения машина загорелась, на помощь бросились прохожие и оперативно подоспевшие спасатели.
Автомобиль удалось быстро погасить.
В результате аварии пострадал водитель и женщина на пассажирском сидении. Их обоих госпитализировали в больницу.
По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Момент начала ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
Как сообщали Власти, в воскресенье, 30 января, на дороге возле поселка Гребенки Киевской области произошло ДТП, в результате которого погибла беременная женщина.