НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
09:43 31 Января 2022 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

Из-за дождей и оползней в Бразилии погибли 19 человек, сотни тысяч остались без крова

В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в Сан-Паулу, самом густонаселенном штате Бразилии, погибли по меньшей мере 19 человек.

Обрушившийся дом во Франку-да-Роша.

Об этом сообщает Associated Press.

В воскресенье, 30 января, паводки вынудили около 500 тысяч семей покинуть свои дома.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В стране было заблокировано несколько дорог и автомагистралей.

Из-за природного бедствия город Сан-Паулу даже отменил плановые прививки от коронавируса.

Власти объявили о финансовой помощи пострадавшим городам в размере 2,8 млн долларов.

Город Франку-да-Роша во время наводнения.

Ранее Власти писали, что в Канаде ливни смыли дороги и затопили города.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Бразилия, наводнение
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.01.2022 12:30
В Бразилии на туристов обрушилась скала: 7 погибших, 3 пропавших без вести
ТОР
04.01.2022 09:34
Президента Бразилии госпитализировали: может потребоваться операция
ТОР
18.05.2021 03:42
В Бразилии сильнейшее за последние сто лет наводнение
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

08:46 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Завершились учения: Россия отведет часть войск от границ с Украиной

16:47 Мир

Новости | NetGameSlots.com