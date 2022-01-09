Из-за дождей и оползней в Бразилии погибли 19 человек, сотни тысяч остались без крова

В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями в Сан-Паулу, самом густонаселенном штате Бразилии, погибли по меньшей мере 19 человек.

Обрушившийся дом во Франку-да-Роша.



Об этом сообщает Associated Press.

В воскресенье, 30 января, паводки вынудили около 500 тысяч семей покинуть свои дома.

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В стране было заблокировано несколько дорог и автомагистралей.

Из-за природного бедствия город Сан-Паулу даже отменил плановые прививки от коронавируса.

Власти объявили о финансовой помощи пострадавшим городам в размере 2,8 млн долларов.

Ранее Власти писали, что в Канаде ливни смыли дороги и затопили города.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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