На островах Тихого океана, живших без COVID-19, произошли вспышки заболевания

Кирибати, Самоа, Палау и Соломоновы острова почти два года считались «свободными» от коронавируса.

Вакцинация на Самоа.



Об этом сообщает The Guardian.

За последние три недели в этих островных государствах произошли вспышки коронавирусной болезни.

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COVID-19 попал на Кирибати две недели назад, когда у пассажиров самолета с Фиджи диагностировали коронавирус. С тех пор ситуация ухудшилась. По состоянию на пятницу, 28 января, в стране зафиксирован 201 случай. Вирус проник даже на отдаленные острова.

Первый случай заражения коронавирусом в Палау, стране с населением всего 18 тысяч человек, был зафиксирован 10 января. Через две недели власти сообщили о почти 800 случаях заболевания.

На Соломоновых островах первый случай COVID-19 был зарегистрирован 19 января. В начале этой недели уже сообщили о первых двух смертях от коронавируса.

На Самоа 10 пассажиров получили положительный результат теста по прибытии из Австралии 19 января. В субботу, 29 января, количество заболевших увеличилось до 15.

Некоторые страны ввели карантин, другие – полагаются на высокий уровень вакцинации населения. Учитывая их удаленность и слабость систем здравоохранения, есть опасения, что они справятся с пандемией. Многие местные жители уже напуганы, отмечает издание.

Ранее Власти писали, что премьер Новой Зеландии отложила свадьбу из-за пандемии.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Тихий океан, острова, пандемия COVID-19