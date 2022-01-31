Под Киевом локомотив протаранил маршрутку
Под Киевом в Ирпене на железнодорожном переезде маневровый поезд протаранил пассажирский автобус.
Об этом сообщила “Магнолия ТВ”. Инцидент произошел на переезде на ул. Чкалова.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
От удара автобус “Богдан” отбросило на обочину в бетонный забор.
Пассажиров в салоне маршрутки не было, очевидно она ехала на базу.
Водителя госпитализировали, в каком состоянии пока неизвестно.
В комментариях под новостью люди отметили, что за последние два месяца это уже третья разбитая маршрутка в автопарке.
Перед этим одна сгорела, а вторую протаранил трактор.
Как сообщали Власти, рано утром в понедельник, 31 января, в Днепре на улице Чернышевского автомобиль Volkswagen влетел в дерево и загорелся, в результате чего пострадали мужчина и женщина.