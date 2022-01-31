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09:31 31 Января 2022 Просмотров 879   КомментариевКомментарии

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

Под Киевом в Ирпене на железнодорожном переезде маневровый поезд протаранил пассажирский автобус.

Причина ДТП пока неизвестна

Об этом сообщила “Магнолия ТВ”. Инцидент произошел на переезде на ул. Чкалова.

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От удара автобус “Богдан” отбросило на обочину в бетонный забор.

Пассажиров в салоне маршрутки не было, очевидно она ехала на базу.

Водителя госпитализировали, в каком состоянии пока неизвестно.

Водителя госпитализировали, его состояние неизвестно

Водителя госпитализировали, его состояние неизвестно

В комментариях под новостью люди отметили, что за последние два месяца это уже третья  разбитая маршрутка в автопарке.

Перед этим одна сгорела, а вторую протаранил трактор.

Как сообщали Власти, рано утром в понедельник, 31 января, в Днепре на улице Чернышевского автомобиль Volkswagen влетел в дерево и загорелся, в результате чего пострадали мужчина и женщина.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп, ирпень
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