Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

Под Киевом в Ирпене на железнодорожном переезде маневровый поезд протаранил пассажирский автобус.

Причина ДТП пока неизвестна



Об этом сообщила “Магнолия ТВ”. Инцидент произошел на переезде на ул. Чкалова.

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От удара автобус “Богдан” отбросило на обочину в бетонный забор.

Пассажиров в салоне маршрутки не было, очевидно она ехала на базу.

Водителя госпитализировали, в каком состоянии пока неизвестно.

В комментариях под новостью люди отметили, что за последние два месяца это уже третья разбитая маршрутка в автопарке.

Перед этим одна сгорела, а вторую протаранил трактор.

Как сообщали Власти, рано утром в понедельник, 31 января, в Днепре на улице Чернышевского автомобиль Volkswagen влетел в дерево и загорелся, в результате чего пострадали мужчина и женщина.

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