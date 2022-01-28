В Нью-Йорке с небоскреба выбросилась “Мисс США-2019”: оставила записку и пост в Instagram

30-летняя Чесли Крист незадолго до самоубийства написала на своей странице в Instagram: «Пусть этот день принесет вам мир и покой».

Завоевав титул «Мисс США», она представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», где вошла в десятку красавиц.



Об этом пишет New York Post.

Прохожие обнаружили ее мертвой у 60-этажного небоскреба. Она жила здесь на 9-м этаже.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

О причинах своего поступка девушка ничего не сообщила. Но она оставила записку о том, что завещает все имущество своей матери, которая выиграла конкурс «Миссис Северная Каролина» в 2002 году.

Чесли Крист была юристом, работала адвокатом, а также корреспондентом одного из телеканалов.

«Не только красивая, но и умная, – рассказали изданию в полиции. – У нее была такая жизнь, что любой позавидует».

Ранее Власти писали, что «Мисс Беларусь 2008», участница конкурса «Мисс Мира» Ольга Хижинкова была арестована почти на месяц за участие в акциях протеста.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: самоубийство, Мисс США