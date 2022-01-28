НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
20:37 31 Января 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Нью-Йорке с небоскреба выбросилась “Мисс США-2019”: оставила записку и пост в Instagram

30-летняя Чесли Крист незадолго до самоубийства написала на своей странице в Instagram: «Пусть этот день принесет вам мир и покой».

Завоевав титул «Мисс США», она представляла свою страну на конкурсе «Мисс Вселенная», где вошла в десятку красавиц.

Об этом пишет New York Post.

Прохожие обнаружили ее мертвой у 60-этажного небоскреба. Она жила здесь на 9-м этаже.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

О причинах своего поступка девушка ничего не сообщила. Но она оставила записку о том, что завещает все имущество своей матери, которая выиграла конкурс «Миссис Северная Каролина» в 2002 году.

Чесли Крист была юристом, работала адвокатом, а также корреспондентом одного из телеканалов.

«Не только красивая, но и умная, – рассказали изданию в полиции. – У нее была такая жизнь, что любой позавидует».

Три года назад брюнетка, представляющая Северную Каролину, завоевала первое место на конкурсе красоты «Мисс США».

Ранее Власти писали, что «Мисс Беларусь 2008», участница конкурса «Мисс Мира» Ольга Хижинкова была арестована почти на месяц за участие в акциях протеста.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: самоубийство, Мисс США
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 17:09
В Бердянске найден повешенным военный-контрактник
ТОР
28.01.2022 15:07
Ушел из дома ночью: в полиции раскрыли подробности смерти боксера Вирчиса
ТОР
27.01.2022 13:42
В Киеве женщина пыталась выпрыгнуть с 3-летним ребенком с 12 этажа. Видео
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Швейцарии мужчина сменил пол, чтобы получать пенсию на год раньше

18:45 Мир

Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

08:46 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Новости | NetGameSlots.com