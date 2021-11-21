Центральное разведывательное управление США продолжает подготовку военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины для организации партизанского движения в случае вторжения России.

Центральное разведывательное управление США продолжает подготовку военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины для организации партизанского движения в случае вторжения России.

Еще при президенте Б. Обаме была принята программа, получившая существенное расширение и дополнительное финансирование уже при нынешнем руководителе Белого дома Д. Байдене.

Об этом сообщает американский корреспондент «YAHOO News» Зак Дорфман со ссылкой на бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки. На военной базе на юге США бойцов украинской армии обучают обращению с современными модификациями огнестрельного оружия, методам скрытного перемещения по местности, наземной навигации, минно-взрывному и снайперскому делу.

Официальные лица Вашингтона отрицают, что данная учебная программа ЦРУ, которая длится уже восьмой год, когда-либо была ориентирована на наступательные действия. Целью тренинга является создание боеспособных подразделений украинской армии, способных автономно действовать в глубоком тылу противника, создавать и координировать деятельность партизанских движений. На этот факт указывает один из этапов подготовки, связанный с получением навыков поддержки защищенной связи в районе деятельности противника или во враждебной «разведывательной среде».

Журналист полагает, что подготовленные ЦРУ бойцы сыграют значительную роль в замедлении продвижения российских войск по территории Украины. Основная стратегия подготовки заключается в том, чтобы помешать подразделениям вооружённых сил Российской Федерации закрепиться на новых территориях и научить бойцов украинской армии «убивать русских». Фактически речь идет о реализации американцами руками тактики партизанской войны в вооруженной борьбе с Россией, о создании «нового Афганистана». Разница лишь в том, что количество жертв будут подсчитывать семьи с обеих сторон под присмотром друзей из далекой Америки.

На этом фоне не случайно заявление главы Министерства обороны Украины А. Резникова о начале комплектования подразделений территориальной обороны страны в качестве практической реализации закона «О национальном сопротивлении». «Сотни гражданских лиц будут подготовлены и смогут в течение нескольких часов выдвинуться на свои позиции, это создаст новое качество обороны», – заявил Резников. Оружие, средства связи и индивидуальной защиты добровольцам предоставит военное ведомство. Обучать «силы сопротивления» будут военнослужащие Сил специальных операций Украины, вероятно, из числа тех, которые прошли курсы подготовки на базе ЦРУ.

Чем больше нагнетается и раскручивается военная истерия в Украине, подогреваемая выступлениями западных политиков, тем очевиднее становится факт того, что простые украинцы являются невольными заложниками и возможными будущими жертвами противостояния США и Европы с одной стороны, России и Китая с другой, а полем битвы станет украинская земля.

Источник: News.yahoo.com

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