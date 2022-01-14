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14:02 31 Января 2022 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

Россия заявила о завершении учений в Черном море

Около 20 российских военных кораблей вернулись в пункты базирования после завершения учений в Черном море.

В пресс-службе Южного военного округа также сообщили о завершении проверки боеготовности

Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на пресс-службу черноморского флота РФ.

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После завершения учений военные корабли вернулись в пункты постоянного базирования Крымской и Новороссийской военно-морских баз. В ходе проведения учений, было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса.

«В плановых учениях Черноморского флота в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей было задействовано более 20 боевых кораблей различного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны», — говорится в сообщении.

Кроме того в пресс-службе Южного военного округа также сообщили о завершении проверки боеготовности, в связи с чем военнослужащие были отправлены в пункты постоянной дислокации. В проверке боеготовности ЮВО участвовали 6 тыс. военнослужащих.

Как ранее сообщали Власти, завершились учения: Россия отведет часть войск от границ с Украиной.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: флот, учения, вмс россия
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