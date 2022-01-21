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14:07 31 Января 2022 38 Комментарии
В Киеве сообщили о минировании аэропорта, вокзала и нескольких школ
В Киеве сообщили о минировании аэропорта «Жуляны», вокзала и некоторых школ, людей эвакуировали.
Волна минирований проджолжается
Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на столичную полицию. На электронную почту Службы безопасности Украины поступило письмо с соответствующим сообщением.
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В настоящее время указанные адреса проверяют полицейские, кинологи и взрывотехники на наличие взрывоопасных веществ — людей эвакуируют.
Тэги: Киев, минирование
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