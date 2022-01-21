НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:07 31 Января 2022 Просмотров 38   КомментариевКомментарии

В Киеве сообщили о минировании аэропорта, вокзала и нескольких школ

В Киеве сообщили о минировании аэропорта «Жуляны», вокзала и некоторых школ, людей эвакуировали.

Волна минирований проджолжается

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на столичную полицию. На электронную почту Службы безопасности Украины поступило письмо с соответствующим сообщением.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В настоящее время указанные адреса проверяют полицейские, кинологи и взрывотехники на наличие взрывоопасных веществ — людей эвакуируют.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, минирование
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.01.2022 10:30
В Киеве сообщили о минировании всех школ
ТОР
12.01.2022 16:23
После метро в Киеве “заминировали” два аэропорта и восемь ТРЦ
ТОР
12.01.2022 14:15
В Киеве закрыли нескольких станций метро: сообщили о минировании
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

08:46 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Прибыль украинских банков выросла почти вдвое

20:36 Украина

Новости | NetGameSlots.com