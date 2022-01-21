В Киеве сообщили о минировании аэропорта, вокзала и нескольких школ

В Киеве сообщили о минировании аэропорта «Жуляны», вокзала и некоторых школ, людей эвакуировали.

Волна минирований проджолжается



Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на столичную полицию. На электронную почту Службы безопасности Украины поступило письмо с соответствующим сообщением.

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В настоящее время указанные адреса проверяют полицейские, кинологи и взрывотехники на наличие взрывоопасных веществ — людей эвакуируют.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Киев, минирование