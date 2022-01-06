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Главная » Украина » Политика
15:09 31 Января 2022 Просмотров 177   КомментариевКомментарии

Нардепам выдали секретные пакеты на случай вторжения РФ

У правительства есть план действий по обеспечению работы Верховной Рады на случай чрезвычайных ситуаций.

В Украине сейчас стоит актуальный вопрос по обеспечению возможности удаленного голосования для парламентариев в ВР

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, — передает «УНИАН».

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Так, по его словам, на случай возникновения в стране каких-то чрезвычайных ситуаций, правительство подготовило план действий по обеспечению работы законодательных органов.

«Мы готовы к развитию событий, которые установлены законодательством Украины, в частности речь идет о том, когда в Украине может быть введен особый период. Конечно, план есть», — сказал председатель парламента.

Стефанчук отметил, что в Украине сейчас стоит актуальный вопрос по обеспечению возможности удаленного голосования для парламентариев в ВР. По словам главы ВР, он будет убеждать народных депутатов принять соответствующее решение.

Стефанчук также рассказал о «секретных пакетах», которые раздали депутатам, на случай отключения связи или других непредвиденных обстоятельств.

В пакетах, по словам Стефанчука, расписана пошаговая инструкция действий для парламентариев. В ней также указано, когда депутаты должны собираться в парламенте и «на каком месте».

Как ранее сообщали Власти, Российское вторжение невозможно физически, нет причин для паники.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ВР, чп, нардепы, стефанчук
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