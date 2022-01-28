НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:47 31 Января 2022 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

В Украине не будут объявлять мобилизацию: Резников объяснил, почему

Сейчас в Украине нет необходимости в проведении мобилизации, поскольку продолжается формирование и подготовка Сил территориальной обороны.

Алексей Резников высказался против мобилизации

Об этом в интервью «Левому берегу» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет”, – сказал он.

По мнению министра, даже объявление тренировочной мобилизации вызовет панику на улицах.

“Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет”, – пояснил свою мысль Резников.

Он уточнил, что лучше действовать в другом направлении, а именно формировать Силы территориальной обороны.

“У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование силы территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет Восток, Юг и Запад», объяснил министр.

Как сообщали Власти, министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не переживать по поводу возможного вторжения РФ, поскольку у агрессора нет ударной группировки.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Алексей Резников
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 12:05
Резников посоветовал Германии готовится к возрождению ГДР или изменить отношение к России
ТОР
25.01.2022 14:43
Тревожные чемоданы не нужны: министр обороны объяснил, почему Россия не нападет
ТОР
13.12.2021 06:00
Германия блокирует поставки Украине оружия через НАТО, – Резников
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

08:46 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Прибыль украинских банков выросла почти вдвое

20:36 Украина

Новости | NetGameSlots.com