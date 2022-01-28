В Украине не будут объявлять мобилизацию: Резников объяснил, почему

Сейчас в Украине нет необходимости в проведении мобилизации, поскольку продолжается формирование и подготовка Сил территориальной обороны.

Алексей Резников высказался против мобилизации



Об этом в интервью «Левому берегу» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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«Потребности в мобилизации с точки зрения угрозы сейчас нет”, – сказал он.

По мнению министра, даже объявление тренировочной мобилизации вызовет панику на улицах.

“Все будут думать, что мы знали и скрыли, что враг завтра нападет”, – пояснил свою мысль Резников.

Он уточнил, что лучше действовать в другом направлении, а именно формировать Силы территориальной обороны.

“У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование силы территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать. Потом будет Восток, Юг и Запад», объяснил министр.

Как сообщали Власти, министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев не переживать по поводу возможного вторжения РФ, поскольку у агрессора нет ударной группировки.

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