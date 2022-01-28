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16:08 31 Января 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Нелегал из Камеруна три часа насиловал украинку в квартире под Киевом

В Киевской области гражданин Камеруна изнасиловал украинскую студентку.

В ходе задержания выяснилось, что мужчина прибывает на территории Украины нелегально

Об этом сообщает полиция Киевской области. Инцидент произошел В Софиевской Борщаговке Киевской области 28 января.

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Согласно материалам следствия, знакомство 21-летней студентки и 26-летнего гражданина Республики Камерун произошло в местном ночном клубе.

После чего молодые люди решили продолжить знакомство уже в квартире мужчины, где собственно и произошло изнасилование, которое продлилось около 3 часов.

«Человек меня заламывал, бил и насиловал во все возможные места. У меня очень много крови было. После чего я уехала в расстроенных чувствах. У меня полностью все избитое, все в синяках», — рассказала пострадавшая.

В больницу девушка действительно поступила с множественными телесными повреждениями и очевидными следами сексуального насилия.

После задержания мужчина сознался в изнасиловании: «Она не хотела, а я хотел секса» – сказал он.

Стоит отметить, что в квартиру к гражданину Камеруна студентка приехала не одна, а со своей подругой. Однако то не смогла помочь девушке, так как сама боялась злоумышленника.

«Моя подруга сидела и просто бездействовала и ничем мне не помогла», — рассказывает о произошедшем пострадавшая.

После завершения полового акта, гражданин Камеруна вызвал девушкам такси.

В ходе задержания также выяснилось, что мужчина прибывает на территории Украины нелегально. Ему грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Как ранее сообщали Власти, под Киевом мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку на глазах ее 5-летнего брата.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: изнасилование, задержание
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