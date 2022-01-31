В оккупированном Крыму произошло массовое ДТП на трассе “Таврида”: столкнулись 15 авто

Утром 31 января в оккупированном Крыму на недавно построенной трассе “Таврида” произошло масштабное ДТП с участием 15 автомобилей.

На недавно построенной трассе



Об этом сообщило издание «КрымИнформ«. Инцидент произошел в 8:30 в районе села Глубокий Яр Бахчисарайского района.

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Правоохранители оккупационных властей заявили о пяти авариях одновременно с общим участием 15 автомобилей.

В связи с происшествием “прокуратура Крыма” начала проверку качества зимнего содержания автодороги.

Пострадавших в результате инцидента нет. Предварительной причиной случившегося назвали скорости и несоблюдение дистанции.

Некоторые машины из-за удара или попытки маневрировать развернуло поперек дороги. Тем временем участники ДТП заявляют, что на дороге лед, она очень скользкая и именно это стало причиной массовой аварии.

Как сообщали Власти, в Киеве на Троещине было затруднено движение транспорта из-за ДТП на проспекте Степана Бандеры.

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