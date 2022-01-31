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16:32 31 Января 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Светлый и добрый парень: в соцсетях создали группу поддержки расстрелявшего людей в Днепре нацгвардейца

В Фейсбуке набирает популярность группа в поддержку расстрелявшего своих сослуживцев Артемия Рябчука.

Целью группы является сбор средств для поиска квалифицированной юридической защиты парню

В группу, созданную в поддержку нацгвардейца Артемия Рябчука, на момент публикации вступило уже более 4 тысяч участников.

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Создатели группы считают, что мотивом расстрела, который устроил Рябчук, является армейский произвол и дедовщина, требуя от властей разобраться с насилием и унижениями в соответствующих местах.

Участники группы также делятся своими историями беспредела в местах службы, и пишут публикации в поддержку задержанного.

Кроме того, целью группы является сбор средств для поиска квалифицированной юридической защиты парню.

Как ранее сообщали Власти, расстрелявший людей в Днепре нацгвардеец Рябчук признал вину и попросил прощения.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: днепр, расстрел, соцсети, рябчук
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