В Польше из окна выпал украинец

Украинец погиб выпав из квартиры, расположенной 3 этаже многоквартирного дома.

В полиции не исключают умышленное убийство



Об этом сообщают в местной группе в Facebook «Быдгощ 998″.

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В польском городе Быдгощ при невыясненных обстоятельствах погиб украинец.

49-летний мужчина выпал из окна 3 этажа многоквартирного дома, в то время как в квартире находилось еще двое его соотечественников.

В настоящее время украины, которые находились в квартире погибшего задержаны и дают показания, в полиции не исключают умышленное убийство.

Также рассматриваются версии с несчастным случаем и самоубийством.

Продолжается расследование, следователи допрашивают свидетелей происшествия.

Как ранее сообщали Власти, в Польше на дорожном знаке повесился украинец.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, Польша, украинец