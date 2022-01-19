В Польше из окна выпал украинец
Украинец погиб выпав из квартиры, расположенной 3 этаже многоквартирного дома.
Об этом сообщают в местной группе в Facebook «Быдгощ 998″.
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В польском городе Быдгощ при невыясненных обстоятельствах погиб украинец.
49-летний мужчина выпал из окна 3 этажа многоквартирного дома, в то время как в квартире находилось еще двое его соотечественников.
В настоящее время украины, которые находились в квартире погибшего задержаны и дают показания, в полиции не исключают умышленное убийство.
Также рассматриваются версии с несчастным случаем и самоубийством.
Продолжается расследование, следователи допрашивают свидетелей происшествия.
Как ранее сообщали Власти, в Польше на дорожном знаке повесился украинец.