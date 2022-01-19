НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
16:47 31 Января 2022 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

В Польше из окна выпал украинец

Украинец погиб выпав из квартиры, расположенной 3 этаже многоквартирного дома.

В полиции не исключают умышленное убийство

Об этом сообщают в местной группе в Facebook «Быдгощ 998″.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В польском городе Быдгощ при невыясненных обстоятельствах погиб украинец.

49-летний мужчина выпал из окна 3 этажа многоквартирного дома, в то время как в квартире находилось еще двое его соотечественников.

В настоящее время украины, которые находились в квартире погибшего задержаны и дают показания, в полиции не исключают умышленное убийство.

Место происшествия

Также рассматриваются версии с несчастным случаем и самоубийством.

Продолжается расследование, следователи допрашивают свидетелей происшествия.

Как ранее сообщали Власти, в Польше на дорожном знаке повесился украинец.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: смерть, Польша, украинец
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.01.2022 12:53
В Польше на дорожном знаке повесился украинец. Видео
ТОР
18.11.2021 18:30
В лесу на белорусско-польской границе умер годовалый ребенок сирийской пары
ТОР
14.10.2021 15:32
В Польше умер украинец: полиция предполагала убийство
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Ким Чен Ын запустил ракету с ядерным зарядом: может долететь до США

08:46 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Прибыль украинских банков выросла почти вдвое

20:36 Украина

Новости | NetGameSlots.com