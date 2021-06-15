Венедиктова подписала подозрение нардепу от “Слуги народа” Кузьминых
Генеральный прокурор подписала подозрение нардепу от «Слуги народа», который обвиняется во взяточничестве.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в совершении уголовного преступления Сергею Кузьминых.
Нардеп от фракции «Слуга Народа» обвиняется в получении взятки в размере более чем пол миллиона гривен. На прошлой недели его задержали при получении денежных средств.
О подозрении также сообщила и сама Венедиктова на своей странице в Facebook, однако прокурор не уточнила, какому именно депутату было адресовано подозрение.
«Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно… Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд», — сообщила генпрокурор.
Как ранее сообщали Власти, НАБУ задержало на взятке нардепа от “Слуги народа”.