Венедиктова подписала подозрение нардепу от “Слуги народа” Кузьминых

Генеральный прокурор подписала подозрение нардепу от «Слуги народа», который обвиняется во взяточничестве.

О подозрении также сообщила и сама Венедиктова на своей странице в Facebook



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в совершении уголовного преступления Сергею Кузьминых.

Нардеп от фракции «Слуга Народа» обвиняется в получении взятки в размере более чем пол миллиона гривен. На прошлой недели его задержали при получении денежных средств.

О подозрении также сообщила и сама Венедиктова на своей странице в Facebook, однако прокурор не уточнила, какому именно депутату было адресовано подозрение.

«Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно… Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд», — сообщила генпрокурор.

Как ранее сообщали Власти, НАБУ задержало на взятке нардепа от “Слуги народа”.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: прокурор, нардеп, подозрение, слуга народа, Ирина Венедиктова, сергей кузминых