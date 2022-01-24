Украинский фигурист на Олимпиаде-2022 отказался отвечать на вопросы на русском языке
Украинский спортсмен на пресс-конференции отказался отвечать на вопросы журналистов, которые были поставлены на русском языке.
Об этом сообщает «Суспільне».
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Украинский фигурист Иван Шмуратко на встрече с представителями СМИ в Пекине игнорировал вопросы, которые звучали в его адрес на русском языке.
Фигурист отметил, что готов давать комментарий либо на украинском, либо на английском.
Это произошло после вопроса представителей российских СМИ о рекомендациях, которые украинские власти дали своим спортсменам перед Играми в Пекине.
В частности журналисты хотели узнать у украинского фигуриста о рекомендациях, касающихся российских спортсменов и общения с российскими журналистами.
На что Иван Шмуратко дал краткий ответ:
«На этой Олимпиаде мы говорим только по-украински или по-английски. Замечательно, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Почему я говорю по-английски? Все, что я могу – так это выполнять мою работу здесь», — цитирует слова Шмуратко Eurosport.
Как ранее сообщали Власти, украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине.