Украинский фигурист на Олимпиаде-2022 отказался отвечать на вопросы на русском языке

Украинский спортсмен на пресс-конференции отказался отвечать на вопросы журналистов, которые были поставлены на русском языке.

Фигурист отметил, что готов давать комментарий либо на украинском, либо на английском



Об этом сообщает «Суспільне».

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Украинский фигурист Иван Шмуратко на встрече с представителями СМИ в Пекине игнорировал вопросы, которые звучали в его адрес на русском языке.

Фигурист отметил, что готов давать комментарий либо на украинском, либо на английском.

Это произошло после вопроса представителей российских СМИ о рекомендациях, которые украинские власти дали своим спортсменам перед Играми в Пекине.

В частности журналисты хотели узнать у украинского фигуриста о рекомендациях, касающихся российских спортсменов и общения с российскими журналистами.

На что Иван Шмуратко дал краткий ответ:

«На этой Олимпиаде мы говорим только по-украински или по-английски. Замечательно, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Почему я говорю по-английски? Все, что я могу – так это выполнять мою работу здесь», — цитирует слова Шмуратко Eurosport.

Как ранее сообщали Власти, украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Олимпиада, журналисты, фигурист, украинский язык, Пекин, спортсмен