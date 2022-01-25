НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
01:07 01 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые разгадали двадцатилетнюю тайну “темных пальцев» на Солнце

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики раскрыли двадцатилетнюю тайну загадочных «темных пальцев», которые появляются на Солнце

Ученые раскрыли тайну странного явления

Об этом сообщило научное издание Scitech daily.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В январе 1999 года ученые наблюдали загадочные движения внутри солнечной вспышки.

В отличие от типичных вспышек, которые демонстрировали извержение яркой энергии от Солнца, эта вспышка также демонстрировала нисходящий поток движения, как если бы материя падала обратно к Солнцу. Тогда астрономы задались вопросом, что именно они видят.

Теперь, в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, ученые предложили новое объяснение плохо изученных нисходящих потоков, которые в научном сообществе называются надаркадными нисходящими потоками (SAD), которые еще назвали “темными пальцами”.

Ученые предполагали, что они связаны с магнитным пересоединением – процессом, когда магнитные поля разрушаются, высвобождая быстро движущееся и чрезвычайно энергичное излучение, а затем восстанавливаются.

«На Солнце есть много магнитных полей, которые направлены во всех направлениях. В конце концов магнитные поля сближаются до такой степени, что они перестраиваются и высвобождают много энергии в виде солнечной вспышки», — говорит соавтор исследования и астроном CfA Кэти Ривз.

он сравнил этот процесс с растяжением резинки и последующим ее разрезанием посредине. Ее напряженные части вернутся в исходные положения.

Ученые предположили, что темные нисходящие потоки были признаками нарушенных магнитных полей, «возвращающихся» к Солнцу после солнечной вспышки.

Но была загвоздка.

Большинство нисходящих потоков, наблюдаемых учеными, были «озадачивающе медленными».

«Этого не предсказывают классические модели повторного подключения, которые показывают, что нисходящие потоки должны быть намного быстрее. Это конфликт, который требует другого объяснения», – рассказал ученый.

Чтобы выяснить, что происходит, команда проанализировала изображения нисходящего потока, полученные с помощью сборки атмосферных изображений (AIA) на борту Обсерватории солнечной динамики НАСА. Затем ученые сделали трехмерное моделирование солнечных вспышек и сравнили их с наблюдениями.

Результаты показали, что большинство SAD в конце концов не генерируются магнитным пересоединением. Вместо этого они образуются сами по себе в турбулентной среде и являются результатом взаимодействия двух жидкостей с разной плотностью.

Ривз говорит, что ученые, по сути, видят то же самое, что происходит, когда смешиваются вода и нефть: две жидкости с разной плотностью нестабильны и в конечном итоге разделены.

«Эти темные, похожие на пальцы пустоты на самом деле являются отсутствием плазмы. Плотность там намного ниже, чем в окружающей плазме», — пояснил Ривз.

Как сообщали Власти, обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) зафиксировала солнечную вспышку среднего уровня с пиком и показала ее видео.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: солнце
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
25.01.2022 01:18
На Солнце произошел мощный выброс: NASA опубликовало видео
ТОР
23.12.2021 22:18
Земле грозит мощная солнечная буря: в чем опасность
ТОР
04.11.2021 12:39
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря за последние несколько лет
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Нью-Йорке с небоскреба выбросилась “Мисс США-2019”: оставила записку и пост в Instagram

20:37 Мир

В Швейцарии мужчина сменил пол, чтобы получать пенсию на год раньше

18:45 Мир

Троещина стала в пробке из-за ДТП на проспекте Бандеры. Видео

09:42 Украина

Под Киевом локомотив протаранил маршрутку

09:31 Украина

Талибы в Афганистане убили десятки бывших чиновников и военных

09:19 Мир

Россия не все поняла в ответе НАТО по гарантиям безопасности: просит разъяснить

07:47 Мир

Смертельное ДТП с сотрудницей банка под Киевом: погибла беременная

06:43 Украина

Влетели в рекламный щит: в Одессе в смертельном ДТП погибли двое молодых мужчин

14:15 Украина

В Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной: женщина-водитель умерла в скорой

13:21 Украина

Ирландские рыбаки напугали ВМФ России

10:25 Мир

В США будут судить мать пятерых детей, командовавшую в Сирии женским батальоном ИГИЛ

10:12 Мир

Новости | NetGameSlots.com