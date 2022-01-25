Ученые разгадали двадцатилетнюю тайну “темных пальцев» на Солнце

Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики раскрыли двадцатилетнюю тайну загадочных «темных пальцев», которые появляются на Солнце

Ученые раскрыли тайну странного явления



Об этом сообщило научное издание Scitech daily.

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В январе 1999 года ученые наблюдали загадочные движения внутри солнечной вспышки.

В отличие от типичных вспышек, которые демонстрировали извержение яркой энергии от Солнца, эта вспышка также демонстрировала нисходящий поток движения, как если бы материя падала обратно к Солнцу. Тогда астрономы задались вопросом, что именно они видят.

Теперь, в исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, ученые предложили новое объяснение плохо изученных нисходящих потоков, которые в научном сообществе называются надаркадными нисходящими потоками (SAD), которые еще назвали “темными пальцами”.

Ученые предполагали, что они связаны с магнитным пересоединением – процессом, когда магнитные поля разрушаются, высвобождая быстро движущееся и чрезвычайно энергичное излучение, а затем восстанавливаются.

«На Солнце есть много магнитных полей, которые направлены во всех направлениях. В конце концов магнитные поля сближаются до такой степени, что они перестраиваются и высвобождают много энергии в виде солнечной вспышки», — говорит соавтор исследования и астроном CfA Кэти Ривз.

он сравнил этот процесс с растяжением резинки и последующим ее разрезанием посредине. Ее напряженные части вернутся в исходные положения.

Ученые предположили, что темные нисходящие потоки были признаками нарушенных магнитных полей, «возвращающихся» к Солнцу после солнечной вспышки.

Но была загвоздка.

Большинство нисходящих потоков, наблюдаемых учеными, были «озадачивающе медленными».

«Этого не предсказывают классические модели повторного подключения, которые показывают, что нисходящие потоки должны быть намного быстрее. Это конфликт, который требует другого объяснения», – рассказал ученый.

Чтобы выяснить, что происходит, команда проанализировала изображения нисходящего потока, полученные с помощью сборки атмосферных изображений (AIA) на борту Обсерватории солнечной динамики НАСА. Затем ученые сделали трехмерное моделирование солнечных вспышек и сравнили их с наблюдениями.

Результаты показали, что большинство SAD в конце концов не генерируются магнитным пересоединением. Вместо этого они образуются сами по себе в турбулентной среде и являются результатом взаимодействия двух жидкостей с разной плотностью.

Ривз говорит, что ученые, по сути, видят то же самое, что происходит, когда смешиваются вода и нефть: две жидкости с разной плотностью нестабильны и в конечном итоге разделены.

«Эти темные, похожие на пальцы пустоты на самом деле являются отсутствием плазмы. Плотность там намного ниже, чем в окружающей плазме», — пояснил Ривз.

Как сообщали Власти, обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) зафиксировала солнечную вспышку среднего уровня с пиком и показала ее видео.

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Тэги: солнце