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18:27 31 Января 2022 79 Комментарии
В Киеве масштабное ДТП на Столичном шоссе: затруднено движение
В Киеве произошла масштабная ДТП с участием нескольких автомобилей на Столичном шоссе.
Об этом сообщил Киев Оперативный. Инцидент произошел перед поворотом на проспект Науки, в сторону станции метро Выдубичи.
Информация о причинах аварии и потерпевших уточняется.
На месте наблюдается пробка, поэтому движение крайне затруднено.
Новость дополняется…
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