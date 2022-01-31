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18:27 31 Января 2022 Просмотров 79   КомментариевКомментарии

В Киеве масштабное ДТП на Столичном шоссе: затруднено движение

В Киеве произошла масштабная ДТП с участием нескольких автомобилей на Столичном шоссе.

Об этом сообщил Киев Оперативный. Инцидент произошел перед поворотом на проспект Науки, в сторону станции метро Выдубичи.

Информация о причинах аварии и потерпевших уточняется.

На месте наблюдается пробка, поэтому движение крайне затруднено.

Из-за аварии образовался затор

Из-за аварии образовался затор

ДТП произошло перед поворотом на просепкт Науки

ДТП произошло перед поворотом на просепкт Науки

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