Сегодня в Украину прилетит премьер Британии Джонсон и привезет денег: сколько и на что
Во вторник 1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.
О планах Джонсона в Киеве сообщила его пресс-служба.
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Премьер обсудит с президентом Украины продолжающуюся агрессию России против Украины.
Также Великобритания проанонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.
«Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости», – сказано в сообщении.
В частности, подчеркнуто, что финансовая помощь поддержит усилия на снижение зависимости Украины от российских поставок энергоносителей.
Британский премьер ранее принимал Зеленского на Даунинг-стрит в октябре 2020 года, где они договорились активизировать двусторонние отношения между странами в таких областях, как оборона, торговля и политическое сотрудничество.
В рамках этой встречи они начали постоянный Стратегический диалог, который продолжается сегодняшним визитом Джонсона.
Как сообщали Власти, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед посещением Украины 1 февраля собирался позвонить президенту РФ Владимиру Путину.