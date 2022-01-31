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Главная » Украина » Политика
07:30 01 Февраля 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Сегодня в Украину прилетит премьер Британии Джонсон и привезет денег: сколько и на что

Во вторник 1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Джонсон прилетит в Украину после общения с Путиным

О планах Джонсона в Киеве сообщила его пресс-служба.

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Премьер обсудит с президентом Украины продолжающуюся агрессию России против Украины.

Также Великобритания проанонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.

«Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости», – сказано в сообщении.

В частности, подчеркнуто, что финансовая помощь поддержит усилия на снижение зависимости Украины от российских поставок энергоносителей.

Британский премьер ранее принимал Зеленского на Даунинг-стрит в октябре 2020 года, где они договорились активизировать двусторонние отношения между странами в таких областях, как оборона, торговля и политическое сотрудничество.

В рамках этой встречи они начали постоянный Стратегический диалог, который продолжается сегодняшним визитом Джонсона.

Как сообщали Власти, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед посещением Украины 1 февраля собирался позвонить президенту РФ Владимиру Путину.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Великобритания, Владимир Зеленский, борис джонсон
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