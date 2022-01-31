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07:54 01 Февраля 2022 Просмотров 190   КомментариевКомментарии

На Тернопольщине перевернулась фура с сотнями свиней: есть погибшие животные

В Тернопольской области на объездной дороге города Кременец фура, которая перевозила скот, съехала в кювет и перевернулась.

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге

Об этом сообщило местное издание “Терминово”. В полиции сообщили, что водитель не учел дорожную ситуацию и не справился с управлением.

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К счастью, на обочине в момент ДТП никого не было, поэтому никто из людей не пострадал, в том числе и водитель грузовика. Животным повезло меньше.

По информации «МедиаТОР«, в аварии погибли несколько свинок.

На участке дороги недавно убрали знак "СТОП"

На участке дороги недавно убрали знак "СТОП"

ДТП произошло 31 января ближе к вечеру

ДТП произошло 31 января ближе к вечеру

В ДТП никто из людей не пострадал

В ДТП никто из людей не пострадал

Между тем местные отмечают, что ДТП на указанном участке дороги произошло после того, как отсюда убрали дорожный знак.

«Было ожидаемо. После того, как сняли знак «СТОП» со стороны объездной, дальнобойщики входят в поворот с такой скоростью, что, уезжая из города по своей линии, невольно прижимаешься к обочине, чтобы тебя не тронули», — написал в Facebook местный священник Георгий Прокопчук.

Как сообщали Власти, на трассе Днепр — Кобеляки — Решетиловка в районе Лобойковки фура Volvo влетела в частный жилой дом.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Тернополь
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