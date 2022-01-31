В Украине за сутки более 30 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за последние сутки января подтвердили 30 768 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 192 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 4 056 детей и 337 медработников. Полностью выздоровели 8 835 пациентов.
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С симптомами COVID-19 пришлось госпитализировать 2 069 украинцев.
Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 3411, Одесская – 2471 и Киев – 2363.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 2363;
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Винницкая область – 1654;
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Волынская область – 628;
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Днепропетровская область – 1418;
-
Донецкая область – 1167;
-
Житомирская область – 533;
-
Закарпатская область – 787;
-
Запорожская область – 835;
-
Ивано-Франковская область – 907;
-
Киевская область – 1174;
-
Кировоградская область – 258;
-
Луганская область – 756;
-
Львовская область – 3411;
-
Николаевская область – 802;
-
Одесская область – 2471;
-
Полтавская область – 995;
-
Ривненская область – 1441;
-
Сумская область – 1308;
-
Тернопольская область – 1441;
-
Харьковская область – 1977;
-
Херсонская область – 441;
-
Хмельницкая область – 1070;
-
Черкасская область – 1029;
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Черновицкая область – 1010;
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Черниговская область – 892.
Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 31 января диагностировали 22 026 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 78 человек