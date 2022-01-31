В Украине за сутки более 30 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки января подтвердили 30 768 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 192 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев COVID-19



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 4 056 детей и 337 медработников. Полностью выздоровели 8 835 пациентов.

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С симптомами COVID-19 пришлось госпитализировать 2 069 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 3411, Одесская – 2471 и Киев – 2363.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 2363;

Винницкая область – 1654;

Волынская область – 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область – 1167;

Житомирская область – 533;

Закарпатская область – 787;

Запорожская область – 835;

Ивано-Франковская область – 907;

Киевская область – 1174;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 756;

Львовская область – 3411;

Николаевская область – 802;

Одесская область – 2471;

Полтавская область – 995;

Ривненская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область – 441;

Хмельницкая область – 1070;

Черкасская область – 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область – 892.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 31 января диагностировали 22 026 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 78 человек

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