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Главная » Украина » Общество
08:17 01 Февраля 2022 Просмотров 135   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки более 30 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки января подтвердили 30 768 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 192 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 4 056 детей и 337 медработников. Полностью выздоровели 8 835 пациентов.

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С симптомами COVID-19 пришлось госпитализировать 2 069 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 3411, Одесская – 2471 и Киев – 2363.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 2363;

  • Винницкая область – 1654;

  • Волынская область – 628;

  • Днепропетровская область – 1418;

  • Донецкая область – 1167;

  • Житомирская область – 533;

  • Закарпатская область – 787;

  • Запорожская область – 835;

  • Ивано-Франковская область – 907;

  • Киевская область – 1174;

  • Кировоградская область – 258;

  • Луганская область – 756;

  • Львовская область – 3411;

  • Николаевская область – 802;

  • Одесская область – 2471;

  • Полтавская область – 995;

  • Ривненская область – 1441;

  • Сумская область – 1308;

  • Тернопольская область – 1441;

  • Харьковская область – 1977;

  • Херсонская область – 441;

  • Хмельницкая область – 1070;

  • Черкасская область – 1029;

  • Черновицкая область – 1010;

  • Черниговская область – 892.

Как сообщали Власти, в Украине за сутки по состоянию на утро 31 января диагностировали 22 026 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 78 человек

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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