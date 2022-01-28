США получили ответ России по гарантиям безопасности
Ответ из Москвы последовал перед запланированным во вторник, 1 февраля, телефонным разговором Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает CNN.
В Госдепартаменте США указали, что считают «непродуктивным» публичное обсуждение документа, поэтому оставляют это на усмотрение Москвы.
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«Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», — сказали в Госдепартаменте США.
Россия направила США свой ответ в преддверии телефонного разговора главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном, который должен состояться во вторник, 1 февраля.
Как писали Власти, на прошлой неделе Вашингтон направил Москве письменные ответы на требования России по гарантиям безопасности в Европе. Документ передал посол США Джон Салливан.
В ответе также содержится перечень встречных предложений США и их союзников по вопросам безопасности в Европе, в том числе речь идет о новом договоре об ограничении стратегических вооружений.