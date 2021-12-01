Зеленский подписал указ о переходе на контрактную армию
Зеленский в Раде подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и «основах перехода на контрактную армию».
Об этом стало известно из трансляции заседания.
Он специально уточнил, что это дежурный запланированный указ, «а не потому, что будет война».
В частности, документ предусматривает:
-
увеличение численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек за 3 года,
-
создание еще 20 бригад,
-
увеличение срока службы контрактников,
-
увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня, не ниже 3 минимальных зарплат,
-
переход Украины к основам профессиональной армии,разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей,
-
создание системы карьерного роста офицеров,
-
переход к полностью контрактной армии и отказ от призыва.
Зеленский отметил, что этот указ знаменует начало перехода Украины на профессиональную армию.
Президент в присутствии народных депутатов подписал документ.
Как сообщали Власти, министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что правительство рассматривает возможности отказаться от военного призыва и перейти на контрактную армию.