Зеленский подписал указ о переходе на контрактную армию

Зеленский в Раде подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и «основах перехода на контрактную армию».

Об этом стало известно из трансляции заседания.

Он специально уточнил, что это дежурный запланированный указ, «а не потому, что будет война».

В частности, документ предусматривает:

увеличение численности Вооруженных сил Украины на 100 тысяч человек за 3 года,

создание еще 20 бригад,

увеличение срока службы контрактников,

увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня, не ниже 3 минимальных зарплат,

переход Украины к основам профессиональной армии,разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей,

создание системы карьерного роста офицеров,

переход к полностью контрактной армии и отказ от призыва.

Зеленский отметил, что этот указ знаменует начало перехода Украины на профессиональную армию.

Президент в присутствии народных депутатов подписал документ.

Как сообщали Власти, министр обороны Алексей Резников ранее заявлял, что правительство рассматривает возможности отказаться от военного призыва и перейти на контрактную армию.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, контрактная армия