В Раде депутаты с флагами поблагодарили Запад на английском: Стефанчук возмущался

После выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде к трибуне вышли депутаты от оппозиции с флагами стран, которые поддерживают Украину в противостоянии с Россией, и поблагодарили их на английском языке.

Депутаты поблагодарили западных коллег за поддержку Украины



Об этом стало известно из трансляции заседания.

Спикер Руслан Стефанчук при этом неоднократно деле замечания, требуя выступать в парламенте на украинском языке.

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