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11:00 01 Февраля 2022 49 Комментарии
В Раде депутаты с флагами поблагодарили Запад на английском: Стефанчук возмущался
После выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде к трибуне вышли депутаты от оппозиции с флагами стран, которые поддерживают Украину в противостоянии с Россией, и поблагодарили их на английском языке.
Депутаты поблагодарили западных коллег за поддержку Украины
Об этом стало известно из трансляции заседания.
Спикер Руслан Стефанчук при этом неоднократно деле замечания, требуя выступать в парламенте на украинском языке.
Тэги: Верховная Рада
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