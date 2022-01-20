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Главная » Украина » Происшествия
11:20 01 Февраля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Одесской многоэтажке вспыхнул пожар: эвакуировали 40 человек

На рассвете 1 февраля в Одессе вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки, спасатели эвакуировали людей.

Пожарные ликвидировали возгорание за полчаса

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.   Сообщение о пожаре поступило в 04:08.

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Возгорание произошло в доме №35 на улице Балковской в Приморском районе Одессы.

Пожар разгорелся на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома.

Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в 04:38 на площади 20 м.кв.

Во время тушения по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы эвакуированы 40 человек, из них 10 детей.

Погибших и пострадавших нет.

Пожар вспыхнул на 7-м этаже девятиэтажки

Пожар вспыхнул на 7-м этаже девятиэтажки

От ГСЧС привлекались 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 спасатель.

Как сообщали Власти, в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки произошел пожар.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Одесса, пожар
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