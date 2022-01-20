В Одесской многоэтажке вспыхнул пожар: эвакуировали 40 человек
На рассвете 1 февраля в Одессе вспыхнул пожар в одной из квартир многоэтажки, спасатели эвакуировали людей.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Сообщение о пожаре поступило в 04:08.
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Возгорание произошло в доме №35 на улице Балковской в Приморском районе Одессы.
Пожар разгорелся на 7-м этаже 9-ти этажного жилого дома.
Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар в 04:38 на площади 20 м.кв.
Во время тушения по лестничным маршам звеньями газодымозащитной службы эвакуированы 40 человек, из них 10 детей.
Погибших и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекались 12 единиц пожарно-спасательной техники и 41 спасатель.
Как сообщали Власти, в общежитии Волынского национального университета имени Леси Украинки произошел пожар.