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11:51 01 Февраля 2022 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

ГБР проводит обыски у Коболева

Во вторник, 1 февраля, у бывшего руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева проходит обыск.

Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на собственный источник в Государственном бюро расследований.

Обыски проходят дома и в офисе экс-чиновника.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления «Нафтогаза».

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Нафтогаз, Андрей Коболев
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