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11:51 01 Февраля 2022 32 Комментарии
ГБР проводит обыски у Коболева
Во вторник, 1 февраля, у бывшего руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева проходит обыск.
Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на собственный источник в Государственном бюро расследований.
Обыски проходят дома и в офисе экс-чиновника.
Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления «Нафтогаза».
Тэги: Нафтогаз, Андрей Коболев
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