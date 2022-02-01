«Европа, не давай деньги нашим ворам»: в Киеве прошел митинг против европейских кредитов

В Киеве прошла многочисленная акция протеста из-за намерения Европейского Союза выделить новый кредит «украинской власти коррупционеров».

В Киеве прошла многочисленная акция протеста из-за намерения Европейского Союза выделить новый кредит «украинской власти коррупционеров».

Во время митинга пикетчики, численностью более 100 человек, держали в руках плакаты с надписями: «Европарламент, не давай кредиты власти коррупционеров», «Власть, прекрати брать долги на украинцев», «Хватит брать долги Украине», «Украинцы не рабы», «Кредиты – это оффшоры нашей власти», «Европа, не давай деньги нашей власти», «Родился в Украине – начинай оплачивать проценты», «Европа не давай деньги нашим ворам», «Каждому рожденному – кредит в подарок» и другие.

По словам одного из организаторов акции, украинцы решили выразить свой протест против намерений европейских структур выделить очередной кредит Киеву, который уйдет в карманы властям-коррупционерам и ляжет тяжелым бременем на плечи народа.

По его словам, долг Украины по кредитам составляет 92 млрд долларов.

«На его обслуживание и погашение в текущем году выделено 512 млрд гривен, что составляет 19 млрд. долларов. Это – треть расходов украинского бюджета. Задумайтесь! Фактически каждый украинец имеет долг в 61 тысячу гривен. То есть, тот кто уже живет в Украине или родится, имеет такой долг», – отметил он.

Организатор акции протеста напомнил, что в 2021 году каждый украинец уже погасил ЕС со своего кармана долг в 12 300 гривен.

«К концу года общий долг у каждого украинца составит 75 тысяч гривен. На обслуживание и погашение кредита каждый украинец заплатит за год из своего кармана 14 тысяч гривен», – возмутился он.



Собравшиеся скандировали: «Нет кредитам в Украине!», «Нет кредитам ЕС», «Мы не рабы», «Руки геть от Украины», а также кричали «ганьба» в адрес руководства страны.

Подытоживая акцию протеста, один из пикетчиков подчеркнул: «Долговые обязательства опустошают наш бюджет, в котором не хватает денег на закупки в сфере медицины, образования, покупку нового транспорта, зарплаты бюджетникам и прочие социальные выплаты».







Напомним, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Европейский Союз предоставит Украине кредит в размере €1,2 млрд из-за угрозы «вторжения» России.