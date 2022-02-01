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12:55 01 Февраля 2022 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

В Мелитополе нардеп от “За майбуинє” катался на внедорожнике по парку и обедал с мэром в теремке на “Поляне сказок”: странное видео

В Мелитополе нардеп-мажоритарщик от “За майбуинє” Сергей Минько укрывался от глаз избирателей в укромных уголках городского парка, где обедал с местным мэром.

Нардеп Минько не прочь пообедать в сказочном окружении

О каникулах депутата в родном городе рассказал журналисты местного издания “Наш город”.

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По их информации, городской голова Иван Федоров и народный депутат Сергей Минько используют «Поляну сказок» в городском парке культуры и отдыха им. Горького, чтобы в глубине этого уголка для прогулок всей семьей отобедать в небольшом теремке, спрятанном от глаз «хейтеров». Пищу им якобы доставляют из кафе «Елки-палки», принадлежащего сестре секретаря горсовета Романа Романова Елене Птицыной.

Получив информацию о возможном очередном обеде политиков в окружении гномиков и леших, журналисты направились в парк.

На их глазах под запрещающий знак Знак 3.21. «Въезд запрещен» (в народе – «Кирпич»), через автоматические ворота въехал черный Toyota Land Cruiser 300 лимитированной версии 70th Anniversary с госномерами АР 9999 ТХ, принадлежащими другому автомобилю – Toyota Land Cruiser 200 2019 года выпуска.

“За рулем находился народный депутат Минько. Он неспешно проехал по асфальтированной площадке, въехал на «Поляну сказок», а мы с Даниилом Ениным пошли за его машиной”, – сказано в расследовании журналистов.

Остановился «300-й» возле заветного теремка – прямо между мостиком в японском стиле и зооуголком.

Выйдя из авто, Минько поинтересовался у сотрудников издания, нужна ли им помощь.

“Мы отказались от любезного предложения, поинтересовавшись в ответ, почему он ездит на незадекларированной «Тойоте» 2021 года выпуска, да еще и на чужих госномерах. Нардеп заявил, что машины задекларирована (на самом деле – нет), мы можем отправить на его имя запрос и получить ответы насчет автомобиля. А вот по поводу езды по «Поляне сказок» ответом Минько огорошил:

– Есть ворота, есть дорога, – рассудил нардеп.

И скрылся в теремке”, – сказано в материале.

Вскоре журналисты заметили внедорожник-близнец на котором подъехал к месту встречи мэр Федоров. Он тоже зашел в теремок.

Еще через время в сказочный домик пожаловали еще двое неизвестных мужчин. Вскоре в заведение без вывески официанты принесли горячие и вторые блюда и какой-то коктейль.

“Пока я ожидал завершения трапезы «теремочных обитателей», Даниил выяснил, что во дворике администрации парка кого-то дожидается водитель на аналогичном Toyota Land Cruiser 300 лимитированной версии с г/н АР 9999 ХК. От комментариев мужчина отказался, предпочитая скрыться в салоне авто. Затем эта машина несколько раз порывалась дождаться кого-то из «теремка», однако всякий раз пугливо отъезжала, завидев журналистов с камерами”, – рассказал один из расследователей.

Через полтора часа мэр и нардеп вышли из терема, за руль авто на чужих номерах сел Иван Федоров, а на переднее пассажирское кресло – нардеп.

Журналисты отметили, что развернувшись между елочкой и мостиком, Федоров так поспешил уехать, что едва не сбил одного из них – Даниила Енина.

“Обошлось без повреждений – только с местами с нелитературной тирадой директора «Нашего города», который испугался, что погибнет под колесами VIP-авто”, – пошутили авторы материала.

Они также задались вопросом, нормально ли то, что происходит с мелитопольскими власть имущими и с некогда зеленой жемчужиной города.

Как сообщали Власти, народный депутат от “За майбутнє” Сергей Минько засветил Toyota Land Cruiser 300, который не продается в Украине, с номерами, принадлежащими другому авто.

Тэги: Верховная Рада, мелитополь, сергей минько
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