В Украине отменят призыв на срочную военную службу: названа дата
Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающего прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.
Об этом сказано в соответствующем указе президента, размещенного на его сайте.
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Президент поручил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламента законопроект относительно «введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года».
Как сообщали Власти, Зеленский в Раде подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и «основах перехода на контрактную армию».