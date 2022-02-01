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Главная » Украина » Общество
13:16 01 Февраля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Украине отменят призыв на срочную военную службу: названа дата

Кабмину поручено обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающего прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Об этом сказано в соответствующем указе президента, размещенного на его сайте.

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Президент поручил правительству обеспечить подготовку и внести на рассмотрение парламента законопроект относительно «введения модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года».

Как сообщали Власти, Зеленский в Раде подписал указ об улучшении денежного довольствия военных и «основах перехода на контрактную армию».

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