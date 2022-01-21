Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2
Новый суб-штамм Omicron, официально названный BA.2, считается более заразным и устойчивым к вакцинам. Он стремительно распространяется в Европе.
Об этом сообщило издание Express. В то же время его предшественник – вариант BA.1 – является доминирующим в большинстве европейских стран.
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Но вариант BA.2 быстро распространяется – он даже стал доминирующим штаммом в Дании. Эта разновидность “Омикрона” была идентифицирована в более чем 40 странах, включая Индию, части Европы, Южную Африку, Австралию и США.
По меньшей мере 420 случаев были зарегистрированы в Великобритании с ноября.
Какие симптомы BA.2
Агентство безопасности здравоохранения Великобритании считает, что основными симптомами COVID-19 по-прежнему являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.
Поскольку BA.2 является суб-штаммом оригинального варианта BA.1 “Омикрон”, его симптомы, вероятно, будут отражать симптомы его предшественника.
По последним данным ZOE Covid Study и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), есть следующие десять симптомов, который, как правило, могут указывать на COVID-19:
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Насморк или заложенный нос
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Чувство усталости
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Головная боль
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Непрерывный кашель
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Одышка или затрудненное дыхание
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Боли в мышцах или теле
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Потеря вкуса или обоняния
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Боль в горле
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Тошнота или рвота
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Понос
Медики рекомендуют при появлении таких симптомов пройти тест на COVID-19 как можно скорее.
Насколько опасен BA.2
Пока что ученые, похоже, не слишком обеспокоены этим новым подвариантом.
Андерс Фомсгаард, главный врач и исследователь вирусов в Statens Serum Institut (SSI) в Дании (где BA.2 является доминирующим штаммом), не нашел этот новый вариант более опасным, чем его предшественник.
Как сообщали Власти, проведенное в Дании исследование показало, что подвариант BA.2 более заразен, чем более распространенный BA.1, и в большей степени способен заражать вакцинированных людей.