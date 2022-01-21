Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2

Новый суб-штамм Omicron, официально названный BA.2, считается более заразным и устойчивым к вакцинам. Он стремительно распространяется в Европе.

Об этом сообщило издание Express. В то же время его предшественник – вариант BA.1 – является доминирующим в большинстве европейских стран.

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Но вариант BA.2 быстро распространяется – он даже стал доминирующим штаммом в Дании. Эта разновидность “Омикрона” была идентифицирована в более чем 40 странах, включая Индию, части Европы, Южную Африку, Австралию и США.

По меньшей мере 420 случаев были зарегистрированы в Великобритании с ноября.

Какие симптомы BA.2

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании считает, что основными симптомами COVID-19 по-прежнему являются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.

Поскольку BA.2 является суб-штаммом оригинального варианта BA.1 “Омикрон”, его симптомы, вероятно, будут отражать симптомы его предшественника.

По последним данным ZOE Covid Study и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), есть следующие десять симптомов, который, как правило, могут указывать на COVID-19:

Насморк или заложенный нос

Чувство усталости

Головная боль

Непрерывный кашель

Одышка или затрудненное дыхание

Боли в мышцах или теле

Потеря вкуса или обоняния

Боль в горле

Тошнота или рвота

Понос

Медики рекомендуют при появлении таких симптомов пройти тест на COVID-19 как можно скорее.

Насколько опасен BA.2

Пока что ученые, похоже, не слишком обеспокоены этим новым подвариантом.

Андерс Фомсгаард, главный врач и исследователь вирусов в Statens Serum Institut (SSI) в Дании (где BA.2 является доминирующим штаммом), не нашел этот новый вариант более опасным, чем его предшественник.

Как сообщали Власти, проведенное в Дании исследование показало, что подвариант BA.2 более заразен, чем более распространенный BA.1, и в большей степени способен заражать вакцинированных людей.

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Тэги: covid-19, Омикрон