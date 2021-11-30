Кто сдал Крым России: Верховная рада создала следственную комиссию

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.

Рада попытается выяснить, кто причастен к оккупации Крыма



Соответствующее решение нардепы приняли на заседании парламента 1 февраля. Проект постановления №4657 поддержали 229 голосами.

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Согласно тексту документа, основные задачи Временной следственной комиссии состоят в следующем:

проверить информацию о содействии госслужащих и представителей органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-2014 годах,

проверить ход расследования правоохранителями фактов, способствовавших временной оккупации Крыма,

собрать информацию и получить пояснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, расследуемых временной следственной комиссией,

инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Постановлением определено, что в ВСК будут работать 10 народных депутатов, а срок ее деятельности составит 1 год.

Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной оккупации Крыма стал госпереворот, который якобы произошел в Украине в 2014 году.

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Тэги: Верховная Рада, крым, оккупация Крыма