Кто сдал Крым России: Верховная рада создала следственную комиссию
Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.
Соответствующее решение нардепы приняли на заседании парламента 1 февраля. Проект постановления №4657 поддержали 229 голосами.
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Согласно тексту документа, основные задачи Временной следственной комиссии состоят в следующем:
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проверить информацию о содействии госслужащих и представителей органов местного самоуправления Украины Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-2014 годах,
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проверить ход расследования правоохранителями фактов, способствовавших временной оккупации Крыма,
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собрать информацию и получить пояснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к осуществлению деятельности, связанной с кругом вопросов, расследуемых временной следственной комиссией,
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инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
Постановлением определено, что в ВСК будут работать 10 народных депутатов, а срок ее деятельности составит 1 год.
Как сообщали Власти, президент РФ Владимир Путин заявил, что причиной оккупации Крыма стал госпереворот, который якобы произошел в Украине в 2014 году.