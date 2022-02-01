Ученые объяснили, почему “Омикроном” стали чаще болеть дети
Дети стали чаще заражаться вариантом коронавируса “Омикрон”, поскольку в новом штамме произошла мутация в спайк-белке.
Об этом рассказал ura.news глава лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
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По словам специалиста, эта мутация позволила «Омикрону» лучше «цепляться» за рецепторы и проникать в клетки.
У людей, в силу генетических отличий и возраста, рецептор ACE2 может быть больше или меньше. Чем моложе человек, тем рецепторов меньше, поэтому зацепляться вирусу, который, и так не очень хорошо это делал, было сложно.
Именно поэтому первоначальный вариант коронавируса практические не задевал детей.
«Однако у «Дельты» процесс стал лучше, и еще сильнее — у «Омикрона»», — пояснил ученый.
Умение лучше проникать в клетку дало коронавирусу возможность заражать как можно больше людей. Процесс заражения стал проходить быстрее. Инкубационный период «омикрона» сократился до трех дней, хотя у уханьского штамма он был около недели.
При этом организму стало сложнее сопротивляться — первые иммуноглобулины М появляются с пятого-седьмого дня, а иммуноглобулины G в лучшем случае с десятого дня.
Как сообщали Власти, по словам медиков, характерным общим симптомом у детей, инфицированных штаммом “Омикрон”, является сухой лающий кашель или круп.