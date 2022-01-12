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Главная » Мир » Общество
19:42 01 Февраля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Зачах в заботах о народе: в Северной Корее показали фильм о похудевшем Ким Чен Ыне

Документальный фильм под названием «2021 год, великий победный год» был показан по центральному телевидению Северной Кореи.

Ким Чен Ын совсем выбился из сил, заботясь о народе Северной Кореи. Кадр из фильма.

Об этом сообщает Mirror.

Основное внимание в фильме уделяется Ким Чен Ыну. Лидер КНДР всячески восхваляется. Создатели фильма преподносят факт его похудения как положительный. Ким Чен Ын «совсем зачах» в заботах о стране, отмечает газета.

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«Он показал себя по-матерински заботливым, страдая и беспокоясь, чтобы осуществить мечты людей», – говорится в фильме.

По утверждению авторов фильма, к простым людям лидер КНДР относится так, как будто они – «его собственные дети».

Похудение лидера КНДР обсуждается с начала 2021 года. По оценкам некоторых экспертов, это связано с тем, что он стал вести более здоровый образ жизни. Другие же считают, что он болен.

Ранее Власти писали, что народ в КНДР горюет, оттого что Ким Чен Ын похудел.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: КНДР, Ким Чен Ын
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