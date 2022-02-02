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06:38 02 Февраля 2022 Просмотров 188   КомментариевКомментарии

Давай я тихонько в лес уйду: опубликовано видео ДТП с нардепом Трухиным

Сразу после ДТП, в котором пострадало шесть человек, его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

ДТП произошло еще 23 августа

Соответствующее видео с нагрудной камеры прибывшего на место происшествия полицейского опубликовала “Украинская правда”.

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На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

Также Трухин говорит, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Кроме того, он обращался к правоохранителю и обещал «найтись» потом и «отблагодарить».

Трухин хвастался знакомством с министром Монастырским и обещал отблагодарить полицейских

Трухин хвастался знакомством с министром Монастырским и обещал отблагодарить полицейских

Полицейский пытается объяснить народному избраннику, что за такие договоренности есть уголовная ответственность, но «Слуга народа» посоветовал «не исполнять».


Напомним, 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП. Audi, где находился Александр Трухин, не придержалось безопасной дистанции и въехало в Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo. В результате ДТП телесные повреждения получили 6 человек.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Александр Трухин
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