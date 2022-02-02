Наконец увидели: в «Слуге народа» потребовали исключить Трухина из-за скандального ДТП

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Почти полгода ни фракция, не правоохранители "не видели" обстоятельств ДТП



Соответствующее заявление главы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давида Арахамии обнародовала спикер партии Юлия Палийчук.

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По мнению Арахамии, Трухин, который после ДТП предлагал полицейским скрыть его участие за “благодарность” и прикрывался знакомством с главой МВД, должен быть исключен из фракции «Слуга народа».

Арахамия отметил, что фракция якобы ждала официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер, которые только обнародовали, говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание.

«Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга народа». Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование», – сказано в заявлении.

Арахамия отметил, что Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.