НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
07:48 02 Февраля 2022 Просмотров 169   КомментариевКомментарии

Наконец увидели: в «Слуге народа» потребовали исключить Трухина из-за скандального ДТП

После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.

Почти полгода ни фракция, не правоохранители "не видели" обстоятельств ДТП

Соответствующее заявление главы фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давида Арахамии обнародовала спикер партии Юлия Палийчук.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По мнению Арахамии, Трухин, который после ДТП предлагал полицейским скрыть его участие за “благодарность” и прикрывался знакомством с главой МВД, должен быть исключен из фракции «Слуга народа».

Арахамия отметил, что фракция якобы ждала официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер, которые только обнародовали, говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание.

«Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга народа». Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование», – сказано в заявлении.

Арахамия отметил, что Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него.

Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.02.2022 06:38
Давай я тихонько в лес уйду: опубликовано видео ДТП с нардепом Трухиным
ТОР
01.02.2022 23:13
Инопланетяне не вступят в контакт с людьми из-за угроз Путина Украине, – СМИ
ТОР
01.02.2022 20:02
Глава киберслужбы США летит в Европу, чтобы защитить Украину от российских хакеров
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

09:04 Украина

Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2

14:34 Мир

Киев стал «оранжевым»: в Украине обновили карантинные зоны

11:48 Украина

Новый вариант “Омикрона” BA.2 вытесняет предыдущий: он более заразный и стойкий к вакцинам

10:56 Мир

Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая

10:35 Мир

Зеленский подписал указ о переходе на контрактную армию

10:31 Украина

На Тернопольщине перевернулась фура с сотнями свиней: есть погибшие животные

07:54 Украина

В Нью-Йорке с небоскреба выбросилась “Мисс США-2019”: оставила записку и пост в Instagram

20:37 Мир

В Швейцарии мужчина сменил пол, чтобы получать пенсию на год раньше

18:45 Мир

Польша поставит Украине средства ПВО

15:24 Мир

На Закарпатье подростки раскачали подвесной мост: он оборвался вместе с ними. Видео

14:18 Украина

Новости | NetGameSlots.com