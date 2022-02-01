В России затонуло рыболовное судно с 15 моряками: один погибший

В Приморском крае РФ в среду, 2 февраля, в порту Зарубино затонуло краболовное судно «Акванавт», на борту которого в момент аварии находились 15 членов экипажа.

В Приморском крае РФ ушло под воду судно



Об этом сообщило “Интерфакс”. По данным правительства края, погиб старший механик. Также госпитализирован капитан судна, получивший переохлаждение.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Остальных членов экипажа удалось эвакуировать.

Судно следовало с рейсового задания. Оно начало тонуть во время разгрузки и полностью ушло под воду в течение нескольких минут.

Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания.

Как сообщали Власти, грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров, затонуло в водах Индийского океана.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Россия