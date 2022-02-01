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07:10 02 Февраля 2022 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

В России затонуло рыболовное судно с 15 моряками: один погибший

В Приморском крае РФ в среду, 2 февраля, в порту Зарубино затонуло краболовное судно «Акванавт», на борту которого в момент аварии находились 15 членов экипажа.

В Приморском крае РФ ушло под воду судно

Об этом сообщило “Интерфакс”. По данным правительства края, погиб старший механик. Также госпитализирован капитан судна, получивший переохлаждение.

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Остальных членов экипажа удалось эвакуировать.

Судно следовало с рейсового задания. Оно начало тонуть во время разгрузки и полностью ушло под воду в течение нескольких минут.

Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания.

Как сообщали Власти, грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров, затонуло в водах Индийского океана.

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Тэги: Россия
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