В России затонуло рыболовное судно с 15 моряками: один погибший
В Приморском крае РФ в среду, 2 февраля, в порту Зарубино затонуло краболовное судно «Акванавт», на борту которого в момент аварии находились 15 членов экипажа.
Об этом сообщило “Интерфакс”. По данным правительства края, погиб старший механик. Также госпитализирован капитан судна, получивший переохлаждение.
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Остальных членов экипажа удалось эвакуировать.
Судно следовало с рейсового задания. Оно начало тонуть во время разгрузки и полностью ушло под воду в течение нескольких минут.
Компания-судовладелец совместно с контролирующими и спасательными службами и ведомствами проводит необходимые мероприятия для установления причин произошедшего.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности мореплавания.
Как сообщали Власти, грузовое судно, на борту которого находилось 130 нелегальных пассажиров, затонуло в водах Индийского океана.