В Украине за сутки более 35 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки января подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 204 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 4 190 детей и 940 медработников. Полностью выздоровели 9 894 пациентов.

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С симптомами COVID-19 пришлось госпитализировать 4 314 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 2953, Одесская – 2725 и Киев – 2499.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

г. Киев – 2499;

Винницкая область – 1252;

Волынская область – 1016;

Днепропетровская область – 1732;

Донецкая область – 1558;

Житомирская область – 1581;

Закарпатская область – 773;

Запорожская область – 963;

Ивано-Франковская область – 1330;

Киевская область – 1409;

Кировоградская область – 310;

Луганская область – 869;

Львовская область – 2953;

Николаевская область – 816;

Одесская область – 2725;

Полтавская область – 1171;

Ровенская область – 1695;

Сумская область – 1499;

Тернопольская область – 1329;

Харьковская область – 2121;

Херсонская область – 837;

Хмельницкая область – 1766;

Черкасская область – 940;

Черновицкая область – 988;

Черниговская область – 882.

Как сообщали Власти, в Украине по состоянию на 1 февраля подтвердили 30 768 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 192 человек.

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