В Украине за сутки более 35 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за последние сутки января подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 204 человека.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 4 190 детей и 940 медработников. Полностью выздоровели 9 894 пациентов.
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С симптомами COVID-19 пришлось госпитализировать 4 314 украинцев.
Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 2953, Одесская – 2725 и Киев – 2499.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
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г. Киев – 2499;
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Винницкая область – 1252;
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Волынская область – 1016;
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Днепропетровская область – 1732;
-
Донецкая область – 1558;
-
Житомирская область – 1581;
-
Закарпатская область – 773;
-
Запорожская область – 963;
-
Ивано-Франковская область – 1330;
-
Киевская область – 1409;
-
Кировоградская область – 310;
-
Луганская область – 869;
-
Львовская область – 2953;
-
Николаевская область – 816;
-
Одесская область – 2725;
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Полтавская область – 1171;
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Ровенская область – 1695;
-
Сумская область – 1499;
-
Тернопольская область – 1329;
-
Харьковская область – 2121;
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Херсонская область – 837;
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Хмельницкая область – 1766;
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Черкасская область – 940;
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Черновицкая область – 988;
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Черниговская область – 882.
Как сообщали Власти, в Украине по состоянию на 1 февраля подтвердили 30 768 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 192 человек.