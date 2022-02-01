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Главная » Украина » Общество
08:15 02 Февраля 2022 Просмотров 122   КомментариевКомментарии

В Украине за сутки более 35 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки января подтвердили 35 014 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 204 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 4 190 детей и 940 медработников. Полностью выздоровели 9 894 пациентов.

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С симптомами COVID-19 пришлось госпитализировать 4 314 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости COVID-19 стали Львовская область – 2953, Одесская – 2725 и Киев – 2499.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

  • г. Киев – 2499;

  • Винницкая область – 1252;

  • Волынская область – 1016;

  • Днепропетровская область – 1732;

  • Донецкая область – 1558;

  • Житомирская область – 1581;

  • Закарпатская область – 773;

  • Запорожская область – 963;

  • Ивано-Франковская область – 1330;

  • Киевская область – 1409;

  • Кировоградская область – 310;

  • Луганская область – 869;

  • Львовская область – 2953;

  • Николаевская область – 816;

  • Одесская область – 2725;

  • Полтавская область – 1171;

  • Ровенская область – 1695;

  • Сумская область – 1499;

  • Тернопольская область – 1329;

  • Харьковская область – 2121;

  • Херсонская область – 837;

  • Хмельницкая область – 1766;

  • Черкасская область – 940;

  • Черновицкая область – 988;

  • Черниговская область – 882.

Как сообщали Власти, в Украине по состоянию на 1 февраля подтвердили 30 768 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 192 человек.

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Тэги: covid-19
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