США предлагают России проверить ракеты на базах НАТО в Европе

Администрация Байдена готова предоставить России возможность убедиться в отсутствии крылатых ракет «Томагавк» на базах ПРО в Румынии и Польше.

Военнослужащие США на церемонии открытия системы ПРО Aegis Ashore в Румынии.



Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что предложение американской стороны направлено на то, чтобы развеять опасения Москвы по поводу того, что «пусковые установки могут быть использованы против России».

Источники уточняют, что такая возможность будет предоставлена России только после консультаций с союзниками США, включая Румынию и Польшу, и при условии, что Россия позволит провести аналогичны проверки на некоторых своих базах.

Отмечается, что на базах в Польше и Румынии отсутствуют ракеты типа «Томагавк», однако президент РФ Владимир Путин неоднократно утверждал, что США и НАТО могут использовать систему противоракетной обороны Aegis Ashore для их запуска. Об этом же он сказал 1 февраля во время пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Тэги: Россия, США, крылатые ракеты, военные базы